Более 3 тысяч социальных паспортов семей мобилизованных оформлены в Астраханской области

15 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Более 3 тысяч социальных паспортов семей мобилизованных оформлены в Астраханской области

В социальных паспортах сотрудники министерства социального развития и труда Астраханской области отражают проблемы, с которыми обращаются граждане. При этом, список актуальных тем будет расширяться. В частности, по вопросам приостановки выплат, переноса сроков, а также списания кредитного долга полностью в случае гибели бойца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, сотрудники комплексных центров соцобслуживания населения постоянно ведут работу с семьями, консультируют их по мерам поддержки.

Военный билет(2022)|Фото: Накануне.RU

Наиболее востребованными остаются следующие вопросы: оформление социальных выплат - более 800; бесплатное посещение детьми учреждений культуры - более 400; устранение проблем ЖКХ - более 300; бесплатная психологическая помощь - более 200; приостановление выплат по кредитам и ипотеке - около 100; меры поддержки несовершеннолетних детей, посещающих детские сады и другие учебные заведения - порядка 180.

Астраханцам - участникам СВО и членам их семей также назначаются материальные выплаты. По данным регионального минсоцразвития, всего их получили 2892 гражданина на общую сумму около 300 млн рублей.

Теги: семьи мобилизованных, социальные паспорта, материальный выплаты, сво



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети