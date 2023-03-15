Более 3 тысяч социальных паспортов семей мобилизованных оформлены в Астраханской области

В социальных паспортах сотрудники министерства социального развития и труда Астраханской области отражают проблемы, с которыми обращаются граждане. При этом, список актуальных тем будет расширяться. В частности, по вопросам приостановки выплат, переноса сроков, а также списания кредитного долга полностью в случае гибели бойца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, сотрудники комплексных центров соцобслуживания населения постоянно ведут работу с семьями, консультируют их по мерам поддержки.

Наиболее востребованными остаются следующие вопросы: оформление социальных выплат - более 800; бесплатное посещение детьми учреждений культуры - более 400; устранение проблем ЖКХ - более 300; бесплатная психологическая помощь - более 200; приостановление выплат по кредитам и ипотеке - около 100; меры поддержки несовершеннолетних детей, посещающих детские сады и другие учебные заведения - порядка 180.

Астраханцам - участникам СВО и членам их семей также назначаются материальные выплаты. По данным регионального минсоцразвития, всего их получили 2892 гражданина на общую сумму около 300 млн рублей.