Суд оставил в силе определение суда о возврате трех гайд-парков в Челябинске

Седьмой кассационный суд оставил в силе решение Второго апелляционного суда, признавшего недействительными постановления областного правительства, исключившие из перечня гайд-парков три площадки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Яблока".

Суд отказал в удовлетворении жалоб регионального правительства и прокурора области, которые просили отменить определение суда.

Напомним, в апреле в Челябинске исключили из перечня мест для проведения митингов площадки в парке Гагарина и в сквере Колющенко. В перечне остались только две площадки: танцевальная веранда и прилегающая к ней территория в парке имени Тищенко в Металлургическом районе, а также парковочная площадка ледовой арены "Трактор". На этих площадках можно без согласования с властями проводить публичные мероприятия с участием до 100 человек. В мае прошлого года лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков и общественники подали в областной суд иск к областному правительству с требованием организовать в каждом районе Челябинска площадки для проведения публичных мероприятий.

Суд признал недействительными постановления областного правительства, которые исключили из перечня гайд-парков Алое поле, а также площадки в парке Гагарина и в сквере Колющенко.

Добавим, что в январе Челябинский областной суд принял к производству иск к областному правительству о возврате гайд-парка в сквер Трех поколений в Магнитогорске. Иск подан координатором магнитогорского "Яблоко Кирой Белой.