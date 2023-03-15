15 Марта 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU

Два жителя Чувашии заразились сибирской язвой

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о том, что два жителя Цивильского муниципального округа подхватили сибирскую язву

"Провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе. Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение", - написал Николаев в своем telegram-канале, уточнив, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Терапевтический прогноз у заразившихся благоприятный.

Теги: Олег Николаев, Чувашия, сибирская язва



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