Два жителя Чувашии заразились сибирской язвой

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о том, что два жителя Цивильского муниципального округа подхватили сибирскую язву

"Провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе. Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение", - написал Николаев в своем telegram-канале, уточнив, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Терапевтический прогноз у заразившихся благоприятный.