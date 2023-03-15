15 Марта 2023
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Политика Украина
Фото: t.me/insiderUKR

Киев заявил, что готов к силовому захвату Киево-Печерской лавры

Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что силовые органы украинского режима готовы к захвату Киево-Печерской лавры. Для создания "массовой поддержки" этих действий могут быть привлечены и нацистские организации. Изгнание монахов из лавры он назвал "освобождением от представителей Московского Патриархата".

Напомним, режим приказал монахам покинуть обитель до 29 марта под предлогом неких нарушений. При этом выводы экспертизы межведомственной комиссии, проверявшей условия соблюдения договора между заповедником "Киево-Печерская лавра" и УПЦ, засекречены. Такая конспирация свидетельствует исключительно о репрессивных целях этой затеи, заявил Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Настоятель Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел накануне заявил, что насельники обители не покинут монастырь по своей воле. Они более 30 лет его восстанавливали и сохраняли не для того, чтобы отдать на поругание.

Режим требует от монахов предать Церковь и уйти в раскол. Инсайд телеграм-каналов подтвердил наместник.

"Приходят ко мне некоторые представители власти и говорят: "Объединитесь с Епифанием". Что тут сказать? С кем нам объединяться? Пускай Думенко сначала получит хиротонию законную. Раньше нас призывали объединяться с Филаретом. Теперь о нем все забыли. Придет время, и с Епифанием будет то же самое", – сказал митрополит Павел.

Согласно канонам, установленным апостолами в I веке, священнослужитель Церкви должен иметь законную священническую хиротонию, то есть получить сан в таинстве рукоположения от епископа. Украинские раскольники являются самосвятами, так как "посвятили" сами себя. Священноначалие УПЦ неоднократно подчеркивало, что никакое "объединение" с такими людьми невозможно.

"Они для меня даже не существуют. Как люди – да, но как священство… О чем я могу с ними говорить?" – сказал об этом наместник Лавры.

Теги: киево-печерская лавра, УПЦ



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