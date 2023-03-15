Поставка второй партии С-400 в Турцию задерживается из-за Анкары, - СМИ

Поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам, пишет Aydınlık со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что такой запрет - обычная практика для экспортных контрактов оборонной промышленности во всем мире.

Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму $2,5 млрд в 2017 году, поставки вооружения были выполнены летом-осенью 2019 года.

В марте глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара не намерена отказываться от российских С-400 и передавать их Украине по просьбе США. До этого Reuters со ссылкой на источники сообщило, что возможность передачи Турцией зенитных ракетных систем С-400 Киеву обсуждали должностные лица США в ходе консультаций со своими турецкими коллегами.