На выкуп из иностранного лизинга самолетов-"иномарок" уже потрачено 300 миллиардов рублей - Минтранс

Несмотря на то, что власти РФ разрешили российским авиакомпаниям не возвращать взятые в лизинг у иностранцев самолеты, перевозчики при помощи правительства пытаются выкупить эти машины, чтобы без риска ареста летать на них за границу, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту.

"[Из-за санкций] мы потеряли 75 самолетов, примерно четверть из них была на обслуживании и загрузке за границей", - рассказал министр. Он добавил, что у лизингодателей пытаются выкупить самолеты и на это уже потрачено порядка 300 млрд руб. Он не уточнил, какова доля государства в этой сумме.

Всего в стране сейчас 1167 пассажирских самолетов. 85-90% иностранных самолетов после введения санкций были переведены в российский реестр.