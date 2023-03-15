15 Марта 2023
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Образование Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В Новосибирской области пятый год наблюдается рост популярности обучения в колледжах и техникумах

Задачу по выстраиванию единой системы выявления талантливых детей и профориентации в Новосибирской области поставил перед специалистами сферы образования губернатор Андрей Травников.

Андрей Травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Сегодня эти системы дают результат по олимпиадному движению, по повышению престижа обучения в наших колледжах, по повышению процента трудоустройства по специальности. Показатели очень хорошие. В среднем мы в первой десятке по всем направлениям и видам федеральных олимпиад. Средний балл вырос с 3,6 до 3,9 после 9 класса, с 3,8 до 4 с лишним после 11 класса при зачислении на 1 курс СПО – это серьёзная динамика за последние годы», – подчеркнул глава региона.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук доложил, что в регионе создана одна из самых эффективных в стране систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи, непосредственно влияющая на подготовку высококвалифицированных кадров. В основе системы находится деятельность центра «Альтаир» и областного «Кванториума».

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе сформировалась постоянно действующая система профориентационных проектов. В её основе лежит: сеть специализированных «губернаторских» классов, 252 центра «Точка роста», 5 ИТ-кубов, «Политехническая и агротехническая школа», онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 3 центра политехнического обучения. Создана 51 тысяча новых мест дополнительного образования детей. За 5 лет количество обучающихся по программам СПО выросло более чем на 16 тысяч человек. Созданы 48 мастерских, что способствует качественной подготовке конкурентоспособных специалистов.

О востребованности и качестве подготовки говорит высокий рейтинг «чистого» трудоустройства – 82% (при федеральном целевом показателе 78%). Качество подготовки выпускников подтверждается и внешними оценками, в частности – выступлениями на чемпионате «Молодые профессионалы». В 2022 году в рейтинге регионов Новосибирская область была пятой, а до этого 4 года подряд занимала шестое место.

Андрей Травников подчеркнул: в сегодняшних условиях дефицита кадров во всех отраслях, особенно в промышленности, потеря даже 18 процентов ребят – непозволительная роскошь. «Мы их учим по специальностям, вкладываемся в материальную базу, и, если они после этого уходят не на наши заводы, а в другие фирмы – это недопустимо». Губернатор отметил, что запрос на развитие дополнительной инфраструктуры средне-специальных образовательных учреждений понятен, но надо подходить к этому реалистично и определить приоритеты.

Теги: андрей травников, подготовка специалистов, колледжи, профориентация, техникумы, образование



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