15 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Руководство молчит". В Тюмени пункты выдачи заказов Wildberries присоединились к забастовке

В Тюмени как минимум 15 человек не смогли получить свои заказы в пункте выдачи Wildberries из-за всероссийской забастовки сотрудников. Об этом Накануне.RU на условиях анонимности рассказал один из сотрудников маркетплейса.

"У меня человек 15 сегодня было. Большинство поддерживают, кто-то расстраивается и говорит, что сегодня последний день в городе и очень нужно получить товар", - сообщил работник пункта выдачи.

По его словам, руководство пока игнорирует забастовку, не реагирует, будто бы ничего не происходит. Также сотрудник сообщил, что за последние четыре смены ему прилетело долгов на 16 тысяч рублей. С другими пунктами выдачи заказов связи нет, потому работнику маркетплейса неизвестно, поддерживают ли они забастовку. Равно как остается неизвестным, сколько времени она продлится.

"Зависит от руководства, как скоро они пойдут навстречу", - подчеркнул участник забастовки.

Отметим, что в Wildberries заявили о том, что информация о закрытии пунктов выдачи заказов и о забастовках не соответствует действительности, а пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме.

В telegram-канале "Вайлдберриз. Правда сотрудников" сообщили, что пока информация о количестве бастующих пунктов собирается.

"Пока информация аккумулируется. Так как у нас разные часовые пояса, то пока ПВЗ начали/не начали работу в восточной части страны, ждем информации по центральным регионам.
В некоторых регионах закрыты практически все ПВЗ. Например, в Иркутской области в группе из около 35 офисов, сейчас 22 закрыты. Два города маленьких полностью закрылись", - сообщили корреспонденту Накануне.RU.

Также организаторы забастовки рассказали о поступающих сотрудникам угрозах. Сообщается, что руководители в регионах рассылают уведомления о прекращении с бастующими сотрудничества с формулировкой "за утрату доверия компании".

Поступает это тем, кто высказывал открыто в чатах возмущение.

Владельцы ПВЗ недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом: с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара – якобы их стоимость вычитают из зарплаты менеджеров, на некоторых уже числятся долги, предположительно, в сотни тысяч рублей. Представители ПВЗ говорят, что будут добиваться отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. Также владельцы ПВЗ просят убрать привязку рейтинга пункта к рейтингу региона, ввести гибкий график приемки товаров в зависимости от их объема, снабдить камерами транспорт и т.д.

Теги: Wildberries, пункт выдачи заказов, ПВЗ, забастовка



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