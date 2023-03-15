15 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Главком ВСУ публично поддержал удержание Артемовска

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный публично поддержал усилия по удержанию Артемовска.

По его словам, "оборонительная операция" на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение и является ключевой для устойчивости всего фронта.

Ранее неоднократно сообщалось, что Залужный против этого и выступает за отвод войск, но Зеленский требует во что бы то ни стало удерживать Артемовск максимально долго, а недавно стало известно, что Киев собирает мощные силы, чтобы разгромить российские войска и отбросить их от Артемовска. Ради этого с других направлений снимаются боеспосбные подразделения и направляются под Артемовск. Обозреватель Юрий Подоляка считает эту угрозу очень серьезной.

Телеграм-канал "Резидент" пишет, что офис Зеленского "дожал" Залужного с публичным текстом по Артемовску, и тот присоединился к позиции Зеленского. Последний накануне заявил, что на заседании своей ставки было решено усиливать оборону Артемовска. На его сайте было сообщено, что все члены ставки высказались за продолжение удержания города.

Многие эксперты, в том числе украинские, считают, что удержание Артемовска стало для Зеленского важным символом, ради которого он готов на все. При этом в западных СМИ все чаще выражают сомнения в правильности такой стратегии. Пентагон еще осенью советовал вывести украинские войска из города.

Теги: Артемовск, ВСУ



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