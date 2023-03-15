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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первый пошел: в Екатеринбурге вынесли приговор по делу главы Союза десантников

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу о посредничестве во взятке и незаконном предпринимательстве. Фигуранту назначен крупный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался бизнесмен Ибад оглы Гурбанов. По версии следствия, в 2020 году, действуя по просьбе своего знакомого коммерсанта, он выступил в роли посредника во взяточничестве.

Как показало расследование, фигурант передал часть взятки в 1 млн рублей из общей суммы в 4,5 млн рублей второму посреднику для последующей передачи сотрудникам налогового органа. Деньги предназначались за снижение суммы налогов и сборов, подлежащих начислению по результатам выездной налоговой проверки.

Также в суде было доказано, что Гурбанов, сам являясь директором коммерческой организации, вел деятельность по эксплуатации карьера по добыче серпентинита без соответствующей лицензии. Это позволило бизнесмену получить доход в особо крупном размере.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по совокупности преступлений назначил Ибаду оглы Гурбанову штраф в 2,8 млн рублей. Как отметили в прокуратуре, уголовные дела в отношении директора коммерческой организации и второго посредника сейчас находятся на рассмотрении в суде.

По данным СМИ, вторым посредником в передаче взятки является глава Союза десантников Свердловской области Евгений Тетерин. Его дело также рассматривает Верх-Исетский райсуд уральской столицы. Однако сейчас процесс поставлен на паузу из-за того, что Тетерин находится в зоне СВО как представитель свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой.

Теги: взятка, бизнесмен, суд, приговор, Екатеринбург



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