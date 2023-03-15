Власти США призвали весь мир отказаться от российских ядерных реакторов

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм высказалась за запрет импорта российских ядерных реакторов из-за "умопомрачительной российской безответственности" в отношении Запорожской АЭС и других ядерных объектов, расположенных в зоне боевых действий и не только.

В статье для издания The Hill Грэнхольм обвиняет Кремль в опасном поведении относительно Чернобыльской АЭС, "радиоактивного объекта под Киевом", в отношении Южно-Украинской АЭС и Харьковского физико-технического института.

"На Запорожской АЭС перебои с подачей электроэнергии вынудили персонал полагаться на устаревшие резервные генераторы, прежде чем им в конечном итоге пришлось остановить реакторы . Украинский народ отчаянно нуждается в электричестве, производимом станцией, но никто не может позволить себе ядерную аварию", - пишет министр.

Грэнхольм считает, что никто не должен питать иллюзий, что в случае аварии на одной из украинских АЭС радиация не выйдет за границы Украины. "Радиация может распространиться на другие страны, включая, возможно, и саму Россию, а вместе с ней и недоверие к ядерной энергии. Это было бы катастрофой для амбиций международного сообщества в области климата и экологически чистой энергии. Ядерная энергия является ключевым источником безуглеродной электроэнергии, и ее многолетний опыт показывает, что она безопасна при соблюдении строгих стандартов ответственного использования", - считает чиновница.

"Мы можем начать с подрыва источника финансирования, который помогал России управлять своей военной машиной: экспорта ядерных реакторов по всему миру . Страны должны искать более авторитетные и ответственные альтернативы российской коммерческой ядерной отрасли. Снижение прибыльности сектора заставит Россию заплатить за свои действия. Это также послужит безошибочным сигналом о том, что ядерный рынок не будет вознаграждать поставщиков, которые последовательно пренебрегают ядерной безопасностью", - полагает глава ведомства.