Эр-Рияд не будет продавать нефть странам, установившим потолок цен на саудовские поставки

Эр-Рияд не продаст нефть ни одной стране, решившей ввести потолок цен на саудовские поставки. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью изданию Energy Intelligence.

Принц предупредил, что Эр-Рияд в этом случае сократит добычу черного золота.

По его словам, политика ограничений цен на нефть провоцирует волатильность на рынке и замедляет развитие отрасли, передает ТАСС.

Таким образом министр прокомментировал антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предполагает, что правительство США сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

В декабре Эр-Рияд усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть. Каких-либо заметных результатов от введения западными странами потолка цен на нефть из России не наблюдается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.