В республике Алтай захотели вернуть в школы России курс начальной военной подготовки

Госсобрание – эл курултай республики Алтай утвердило текст обращения в Министерство просвещения РФ "по вопросу введения начальной военной подготовки в образовательных организациях". В обращении говорится о необходимости ввести обязательные занятия НВП в школах РФ для учащихся с 5 по 11 класс. Проект документа внесли члены комитета регионального парламента по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ.

"Недавняя мобилизация показала, что молодые люди, получившие образование после 1990-х годов, не изучавшие НВП в школе, не знают, как надеть противогаз, собрать и разобрать автомат, метнуть гранату, передернуть затвор винтовки, перевязать раненого на поле боя или наложить шину, что делать по команде "вспышка справа" и воздушной тревоге", - сожалеют авторы обращения.

Они призывают укомплектовать классы учебным оборудованием, а в конце курса вывозить обучающихся в воинские части на стрельбы, пишет "Ъ". Депутаты также просят разрешить преподавание НВП отставным офицерам, участникам боевых действий. Как рассказала депутатам Госсобрания председатель комитета Наталья Екеева ("Единая Россия"), с идеей возрождения НВП как отдельного школьного предмета в Госсобрание обратилась группа независимых депутатов. По ее словам, в обсуждении текста обращения на заседании комитета приняли участие представители министерства образования и науки республики Алтай, общественных организаций, регионального отделения ДОСААФ. Независимый депутат Сергей Кухтуеков поинтересовался, предполагают ли авторы обращения увеличение учебной нагрузки на школьников в случае реализации этой инициативы.

"В рамках ОБЖ (школьный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности"). Те модули, которые в рамках ОБЖ сегодня есть, их можно в форме дополнительных занятий проводить. И даже часть из них войдет в начальную военную подготовку", - предположила Екеева.

В республиканском министерстве образования и науки поддерживают обращение регионального парламента.

"С нового учебного года основы военной подготовки будут включены в курс ОБЖ для учащихся 10–11-х классов. Кроме того, школьники в рамках данного модуля будут проходить обязательные пятидневные учебные сборы", - сообщила изданию министр Ольга Саврасова.

Отметим, в ноябре 2022 г. Минобороны поддержало введение военной подготовки среди школьников.