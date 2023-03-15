15 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Уже в апреле питьевой водопровод для жителей села Солёное Займище в Астраханской области сдадут в эксплуатацию

Завершается строительство долгожданного питьевого водопровода в селе Солёное Займище Черноярского района Астраханской области. Накануне на объектах комплекса водоснабжения полного цикла побывал заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов

колодец, канализация(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Работа современного водопровода предполагает забор воды из Волги с помощью насосов, её очищение и подачу жителям села. Пока жители Солёного Займища пользуются технической водой из старого водопровода или самостоятельно откапывают скважины. 

канализация, колодец, реконструкция инфраструктуры(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Представители организации-подрядчика сообщили Михаилу Богомолову, что работы на всех объектах вышли на завершающую стадию. Сейчас рабочие устанавливают водонапорную башню, заканчивают прокладку разводящих сетей, установку колодцев и пожарных гидрантов. Всего будет уложено около 17 км высокопрочных труб, гарантийный срок службы которых составляет 50 лет. Зампредседателя правительства отметил, что работы идут точно по графику, не вызывает сомнения, что в начале апреля объект будет сдан. 

реконструкция инфраструктуры, техника(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Также сегодня Михаил Богомолов осмотрел одну из площадок, выдвинутых на всенародное голосование  за объекты комфортной городской среды 2024 года в селе Чёрный Яр.  На голосование вносится благоустройство ул. Гагарина. Сейчас здесь большой пустырь, выходящий на обрывистый берег Волги, откуда открывается прекрасный вид.

река, половодье, разлив рек(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

На улице планируется сделать комфортную прогулочную зону с аллеей, дорожками, скамейкам, освещением и смотровыми площадками, оборудованными амфитеатром и беседками. 
Как сообщил глава Черноярского района Сергей Никулин, в селе Чёрный Яр по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» уже построили два парка. С 1 апреля начнутся работы по благоустройству площадки возле центра патриотического воспитания молодёжи «Патриот».  

благоустройство, проект(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Михаил Богомолов заметил, что жители села смогут внести свои предложения по благоустройству территории ул. Гагарина. Он также призвал всех астраханцев проявить активность и проголосовать за обновление общественных пространств в своих населенных пунктах. Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru.

Теги: водовод, благоустройство, водоснабжение, водопровод



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