Уже в апреле питьевой водопровод для жителей села Солёное Займище в Астраханской области сдадут в эксплуатацию

Завершается строительство долгожданного питьевого водопровода в селе Солёное Займище Черноярского района Астраханской области. Накануне на объектах комплекса водоснабжения полного цикла побывал заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов.

Работа современного водопровода предполагает забор воды из Волги с помощью насосов, её очищение и подачу жителям села. Пока жители Солёного Займища пользуются технической водой из старого водопровода или самостоятельно откапывают скважины.

Представители организации-подрядчика сообщили Михаилу Богомолову, что работы на всех объектах вышли на завершающую стадию. Сейчас рабочие устанавливают водонапорную башню, заканчивают прокладку разводящих сетей, установку колодцев и пожарных гидрантов. Всего будет уложено около 17 км высокопрочных труб, гарантийный срок службы которых составляет 50 лет. Зампредседателя правительства отметил, что работы идут точно по графику, не вызывает сомнения, что в начале апреля объект будет сдан.

Также сегодня Михаил Богомолов осмотрел одну из площадок, выдвинутых на всенародное голосование за объекты комфортной городской среды 2024 года в селе Чёрный Яр. На голосование вносится благоустройство ул. Гагарина. Сейчас здесь большой пустырь, выходящий на обрывистый берег Волги, откуда открывается прекрасный вид.

На улице планируется сделать комфортную прогулочную зону с аллеей, дорожками, скамейкам, освещением и смотровыми площадками, оборудованными амфитеатром и беседками.

Как сообщил глава Черноярского района Сергей Никулин, в селе Чёрный Яр по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» уже построили два парка. С 1 апреля начнутся работы по благоустройству площадки возле центра патриотического воспитания молодёжи «Патриот».

Михаил Богомолов заметил, что жители села смогут внести свои предложения по благоустройству территории ул. Гагарина. Он также призвал всех астраханцев проявить активность и проголосовать за обновление общественных пространств в своих населенных пунктах. Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru.