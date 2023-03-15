15 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Пять компаний готовы стать резидентами экопромышленного парка в Челябинской области

Пять организаций выразили желание стать резидентами экопромышленного парка в Челябинской области. Они готовы перерабатывать 41 тысячу тонн пластиковых отходов и текстиля во вторсырье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского экологического оператора.

Напомним, Правительство РФ направит 9,4 млрд рублей на строительство восьми экопромышленных парков. Средства будут предоставлены в виде имущественного взноса Российскому экологическому оператору. Экотехнопарки будут строить в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. Их планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. В Челябинской области экотехнопарк появится в Миассе, его строительство начнется в этом году. Уже проведены инженерно-изыскательские работы. На создание экопромышленного парка в Миассе из федерального бюджета выделено 1,2 млрд рублей.

Желание стать резидентами экопромышленного парка выразили организации "Сансара", "СимВОЛ", "Чистый Челябинск", "Новаполимер" и "Немузеймусора". Стоимость объектов оценивается в 1,5 млрд рублей.

"Сансара" планирует перерабатывать 23 тыс. тонн в год пластиковых отходов, "Символ" хочет создать предприятие по регенерации полимеров мощностью 3 тыс. тонн в год, "Чистый Челябинск" намерен заниматься утилизацией плавающего и тонущего пластика в объеме 8,4 тыс. тонн в год, "Немузеймусора" — утилизацией текстильных изделий в объеме 2 тыс. тонн в год. "Новаполимер" создаст производство по регенерации полимеров мощностью 5 тыс. тонн в год.

Теги: резиденты, экотехнопарк,



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