15 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Открыт прием заявок для участия в молодежном этапе второй конференции "УГМК-ТЕХНО"

На Среднем Урале стартовал прием заявок для участия в молодежном этапе второй отраслевой технологической конференции "УГМК-ТЕХНО". Это одна из крупнейших отраслевых конференций в России, организованная Уральской горно-металлургической компанией совместно с Фондом Сколково, Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, конференция сразу стала площадкой для эффективного обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний. Именно на базе "УГМК-ТЕХНО" прошлым летом был дан старт треку программы MineTech "Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций".

В этом году фокус конференции – промышленные инновации и технологии в приоритетных направлениях работы:

  • Горное дело
  • Обогащение полезных ископаемых
  • Металлургия цветных металлов (пиро- и гидрометаллургия)
  • Металлургия благородных металлов
  • Производственные системы и операционная эффективность
  • Управление персоналом
  • Управление экономической эффективностью
  • Экология
  • Охрана труда и промышленная безопасность
  • Цифровизация, автоматизация, ИТ и кибербезопасность
  • Энергетика
  • Эффективное управление ресурсами.

"УГМК-ТЕХНО" консолидирует реальную, сформулированную в задачах, производственную потребность и широкую воронку участников с идеями, что позволяет молодым специалистам заявить о себе, представить проекты и получить поддержку со стороны руководства на внедрение своих разработок в жизни компаний. Компании горно-металлургического комплекса, в свою очередь, поделятся лучшими практиками и решениями в индустрии. Следует отметить, что часть идей из докладов участников прошлого года уже реализованы или находятся в стадии внедрения.

"УГМК-ТЕХНО" состоит из двух этапов – молодежного и экспертного. К участию в молодежном этапе конференции приглашаются молодые сотрудники предприятий УГМК, компаний горно-металлургического сектора, ученые, аспиранты, студенты вузов и колледжей. Тематика работ самая разнообразная – повышение эффективности производств, производительности труда, безопасности работников, надежности процессов и их оптимизация, а также снижение производственных затрат и рисков и т.п.

Технический университет УГМК(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

Чтобы стать участником молодежного этапа "УГМК-ТЕХНО", необходимо пройти регистрацию на сайте конференции: https://ummc-tech.com/ и до 1 июня 2023 года направить в оргкомитет свой доклад. В июне-июле поступившие проекты пройдут предварительную оценку, которую проведут более 80 экспертов. Наиболее интересные доклады будут отобраны для участия в очном туре в сентябре, где на площадке "УГМК-ТЕХНО" авторы-финалисты смогут выступить со своими работами на "круглых столах", познакомиться и пообщаться с профильными специалистами компаний и коллегами из различных регионов России, пройти очные тренинги и, конечно, послушать выступления ведущих представителей отрасли.

Экспертный этап (партнерский день) будет посвящен обсуждению прорывных технологических решений, лучших практик в металлургии и смежных отраслях, инновациям. В программе партнерского дня примут участие не только представители бизнеса и крупных горно-металлургических компаний, но и представители научной среды – технопарков, научно-исследовательских центров и институтов развития. Расширенный состав участников позволит выработать системный подход в поиске научных решений под задачи бизнеса и внедрить их на практике.

Теги: УГМК, конференция, заявки



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