Президент федерации самбо предложил включить борьбу в программу подготовки учителей

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев предложил включить модуль самбо в программу подготовки учителей. Предложение прозвучало на пленарном заседании форума "Наука побеждать", который проходит в рамках федерального проекта "Zа самбо" "Единой России", сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Также "Единая Россия" и Минпросвещения уже договорились о включении занятий по самбо в школьные уроки физкультуры, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, ежегодно планируется открывать до 500 новых залов для занятий самбо.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, количество учебных групп в школьных спортивных клубах по самбо составляет 1743 из 34 тыс. спортклубов. Ведомство планирует включить тему "85 лет самбо" в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном".

Партийный проект "Zа самбо" был запущен в июле 2022 года с целью популяризации самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.



