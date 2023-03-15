15 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Из соликамской колонии сбежал многократно судимый насильник

Из соликамской колонии сбежал многократно судимый насильник. Об этом сообщает telegram-канал "Ural Mash".

"60-летний Станислав Полищук провел за решеткой годы за похищения людей, изнасилования и мошенничество. Исправляться даже не думал и постоянно сбегал, в том числе из психлечебницы. Последнее преступление совершил в Перми в 2012-м: похитил женщину и надругался над ней, за что получил десять лет. До выхода Станиславу оставалось два года, но срок опять недосидел — сбежал из хоздвора ИК-1 по пути на работу. Преступник очень опасен", - говорится в сообщении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, преступник ранее по решению суда был переведен в колонию-поселение. Отсутствие мужчины выявили 13 марта во время дневной проверки

В ведомстве напомнили, что осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения; с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду; могут иметь при себе деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения; получают посылки, передачи и бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества.

Сейчас заключенного пытаются найти.

Отметим, что в последнее время в Прикамье участились подобные случаи бегства заключенных. Летом прошлого года произошло как минимум два подобных инцидента. В июле сбежал опасный преступник, 32-летний Иван Букков. В 2008 году мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство таксистов. В августе сбежали двое заключенных. Один из осужденных, 30-летний уроженец Частинского района, отбывал срок за убийство, второй 21-летний житель Березников - за грабеж. Их оперативно задержали.

Все трое также были переведены в колонии-поселения.

Теги: колония-поселение, заключенный, насильник



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