15 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

СП не видит положительной динамики в научно-технологическом развитии страны

Счетная палата не обнаружила положительной динамики по большинству показателей Стратегии научно-технологического развития РФ. Об этом было заявлено на обсуждении ежегодного отчета Счетной палаты в Госдуме.

Стратегия была утверждена указом президента в 2016 году. В ней говорится, что научно-технологическое развитие России является одним из приоритетов государственной политики, однако не говорится о развитии промышленности.

Также СП выявила в сфере высшего образования, науки и инноваций 209 нарушений на общую сумму 8,9 млрд рублей. В свою очередь, комитет Госдумы по науке и высшему образованию положительно оценил работу Счетной палаты.

Теги: счетная палата, наука



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