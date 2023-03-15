15 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Пресс-служба УГМК

Россияне скупают инвестиционное золото в слитках

Россияне скупают так называемое инвестиционное золото в слитках. В 2020-2021 гг. было продано около 5 тонн золота, в 2022-м – 75 тонн, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина России.

Весной 2022 года на рынке драгметаллов были введены послабления для физических лиц: отменили НДС на покупку золотых слитков, а уполномоченным банкам разрешили продавать слитки за наличную иностранную валюту. Летом физлиц освободили от уплаты НДФЛ при продаже золота в 2022 и 2023 годах.

Теги: россияне, слитки, золото, инвестиции



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