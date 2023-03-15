В Московском регионе у псевдоаптекарей изъяли 150 килограмм запрещенных препаратов

15 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России
Фото:Накануне.RU

В Московском регионе у псевдоаптекарей изъяли 150 килограмм запрещенных препаратов

Полиция вскрыла масштабную сеть по продаже сильнодействующих препаратов через псевдоаптеки, сообщило МВД РФ.

Задержаны восемь "фармацевтов", они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с марта 2022 по февраль текущего года на территории Москвы и Московской области.

"Организатор криминальной деятельности приобретал препараты через подконтрольные юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Товар должным образом не регистрировался, выводился в нелегальный оборот и хранился на специально оборудованном складе", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты сбывали препараты через "псевдоаптеки" - нежилые помещения под вывесками аптечных пунктов. Вход для обычных покупателей в такие "аптеки" был закрыт: "товары" продавали только по предварительной договоренности и только постоянными клиентам. Ими становились наркозависимые граждане, которые покупали вещества по завышенным на 1000% ценам.

Обнаружено более 150 кг сильнодействующих веществ. Это порядка 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул, стоимость которых по ценам черного рынка составляет свыше 35 млн рублей. Кроме того, изъяты документация, денежные средства в сумме более 30 млн рублей, автомобили премиум-класса.

Теги: псевдоаптекари, запрещенные препараты, мвд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети