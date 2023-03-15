В Московском регионе у псевдоаптекарей изъяли 150 килограмм запрещенных препаратов

Полиция вскрыла масштабную сеть по продаже сильнодействующих препаратов через псевдоаптеки, сообщило МВД РФ.

Задержаны восемь "фармацевтов", они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с марта 2022 по февраль текущего года на территории Москвы и Московской области.

"Организатор криминальной деятельности приобретал препараты через подконтрольные юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Товар должным образом не регистрировался, выводился в нелегальный оборот и хранился на специально оборудованном складе", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты сбывали препараты через "псевдоаптеки" - нежилые помещения под вывесками аптечных пунктов. Вход для обычных покупателей в такие "аптеки" был закрыт: "товары" продавали только по предварительной договоренности и только постоянными клиентам. Ими становились наркозависимые граждане, которые покупали вещества по завышенным на 1000% ценам.

Обнаружено более 150 кг сильнодействующих веществ. Это порядка 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул, стоимость которых по ценам черного рынка составляет свыше 35 млн рублей. Кроме того, изъяты документация, денежные средства в сумме более 30 млн рублей, автомобили премиум-класса.