Алексей Вихарев передал оборудование для Областной наркологической больницы

15 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Алексей Вихарев передал оборудование для Областной наркологической больницы

Медицинская фракция гордумы продолжает помогать лечебным учреждениям Екатеринбурга, глава депутатской группы Алексей Вихарев передал Областной наркологической больнице специальное оборудование: функциональные кровати Hilfe, штативы к ним, матрасы четырёхсекционные, противопролежневую систему Barry Mezzo.

Новые кровати установят в палате интенсивной терапии, где врачам часто приходится бороться за жизни пациентов. С современным оборудованием делать это будет немного проще.

Алексей Вихарев передает оборудование для больницы(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Алексей Вихарев передает оборудование для больницы(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"К сожалению, проблема с наркоманией и алкоголизмом никуда не делась. Этот страшный бич все также угрожает молодёжи, нашим детям. А вылечить зависимых людей крайне сложно. Поэтому, считаю, что здесь любая помощь пациентам и врачам необходима. Буду поддерживать больницу и в дальнейшем", – прокомментировал Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев передает оборудование для больницы(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Алексей Вихарев передает оборудование для больницы(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Такое обновление в больнице ждали, кровати в палате интенсивной терапии уже устарели. От качества оборудования и материалов зависит и уровень медицинской помощи.

"Потребность в новых кроватях для палаты интенсивной терапии у нас была давно, мы запланировали эту покупку на конец года. Благодаря помощи, получилось раньше. К нам поступают пациенты в достаточно тяжёлом состоянии, зачастую врачам-реаниматологам необходимо осуществлять свои прямые функции для спасения жизней. Кровати очень удобны, так как они мобильные, ударопрочные, позволяют регулировать положение тела пациента. Я думаю, что за такой подарок будут благодарны и жители Екатеринбурга, чьи родные являются нашими пациентами", – отметил Антон Поддубный, главный врач Областной наркологической больницы.

А на днях глава медфракции передал очередной груз в зону проведения СВО – депутат направил квадрокоптер, тепловизор, монокуляр, наборы инструментов, специальные носки, а также медикаменты и сумки для аптечек для удобного хранения.

Теги: Алексей Вихарев, медицинская фракция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети