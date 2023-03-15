Алексей Вихарев передал оборудование для Областной наркологической больницы

Медицинская фракция гордумы продолжает помогать лечебным учреждениям Екатеринбурга, глава депутатской группы Алексей Вихарев передал Областной наркологической больнице специальное оборудование: функциональные кровати Hilfe, штативы к ним, матрасы четырёхсекционные, противопролежневую систему Barry Mezzo.

Новые кровати установят в палате интенсивной терапии, где врачам часто приходится бороться за жизни пациентов. С современным оборудованием делать это будет немного проще.

"К сожалению, проблема с наркоманией и алкоголизмом никуда не делась. Этот страшный бич все также угрожает молодёжи, нашим детям. А вылечить зависимых людей крайне сложно. Поэтому, считаю, что здесь любая помощь пациентам и врачам необходима. Буду поддерживать больницу и в дальнейшем", – прокомментировал Алексей Вихарев.

Такое обновление в больнице ждали, кровати в палате интенсивной терапии уже устарели. От качества оборудования и материалов зависит и уровень медицинской помощи.

"Потребность в новых кроватях для палаты интенсивной терапии у нас была давно, мы запланировали эту покупку на конец года. Благодаря помощи, получилось раньше. К нам поступают пациенты в достаточно тяжёлом состоянии, зачастую врачам-реаниматологам необходимо осуществлять свои прямые функции для спасения жизней. Кровати очень удобны, так как они мобильные, ударопрочные, позволяют регулировать положение тела пациента. Я думаю, что за такой подарок будут благодарны и жители Екатеринбурга, чьи родные являются нашими пациентами", – отметил Антон Поддубный, главный врач Областной наркологической больницы.

А на днях глава медфракции передал очередной груз в зону проведения СВО – депутат направил квадрокоптер, тепловизор, монокуляр, наборы инструментов, специальные носки, а также медикаменты и сумки для аптечек для удобного хранения.