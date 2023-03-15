15 Марта 2023
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

В Красноярске остался в СИЗО экс-министр, которому вменяют крупное мошенничество

Красноярский краевой суд оставил в СИЗО до 1 мая экс-министра лесной промышленности Красноярского края Димитрия Маслодудова. Ранее соответствующее решение принял Советский райсуд Красноярска, вышестоящая инстанция приняла аналогичное решение.

Маслодудов обвиняется в "Мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

Напомним, по данным СКР, в марте 2018 – марте 2020 гг. министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат. Тогда еще министр давал указания сотрудникам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок и передавать их ООО "Краслесторг". За два года, полагает следствие, учредители передали брату министра более 7 млн руб., 4 из которых он передал Димитрию Маслодудову.

Теги: Дмитрий Маслодулов, министр, лес



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