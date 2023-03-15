Свердловский депутат Госдумы призвал объяснить российским детям цели и задачи СВО

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов поделился мыслями по поводу специальной военной операции. По его мнению, "мы выигрываем на поле битвы, но проигрываем сражение за умы".

Сегодня в своем Telegram-канале депутат выложил детский комикс, найденный в одной из школ на недавно освобожденной территории. По его словам, такие раздают по всей Украине. Комикс дискредитирует российских военных.

"Что сказать. Украинская пропаганда грамотно, наглядно, с картинками и увлекательным сюжетом объясняет своим детям, кто враг, а кто друг, где добро, а где, по их мнению, зло. С пеленок взращивают в детях ненависть к России", - заявил Иванов.

Он задался вопросом: а как мы объясняем российским детям цели и задачи СВО, кто у нас герой, а кто злодей, да и объясняем ли?

"Ни разу не видел по этой теме ничего наглядного и, что самое главное, интересного для школьников. Где?", - негодует свердловский депутат.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Максим Иванов призвал "нащупать ноздри" у западных "партнеров" России.