15 Марта 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Руководство "Курганприбора" призвало ввести бесплатные курсы по физике для ликбеза школьников

Генеральный директор предприятия "Курганприбор" Федор Колосовников предложил ввести бесплатные курсы по физике для школьников, чтобы они получили хоть какие-то знания. Об этом он сказал на собрании отделения союза промышленников и предпринимателей Курганской области.

В стране и регионе остро стоит вопрос привлечения молодежи в промышленность. Колосовников сообщил, что, по словам студентов, которые приходят на завод, большинство из них занимались с репетиторами, чтобы набрать хотя бы проходные 30 баллов по физике.

"Базового уровня школьного образования по физике очень сильно не хватает", - подчеркнул гендиректор.

Недавно ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко заявил, что в России огромная проблема — высококлассные отечественные инженеры постепенно уходят, а их места занимают "люди, получившие поверхностное школьное и вузовское образование, неспособные широкомасштабно мыслить, не читающие книг и не стремящиеся расти над собой в профессиональном плане".

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов считает, что никакие курсы не помогут в условиях разваленной системы образования.

Ранее стало известно, что половина старшеклассников работают с репетиторами для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, что свидетельствует об уровне школьной подготовки. По официальным данным, в среднем в трети российских школ не хватает учителей по многим предметам, в том числе по физике.

Теги: физика, школа



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