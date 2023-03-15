Руководство "Курганприбора" призвало ввести бесплатные курсы по физике для ликбеза школьников

Генеральный директор предприятия "Курганприбор" Федор Колосовников предложил ввести бесплатные курсы по физике для школьников, чтобы они получили хоть какие-то знания. Об этом он сказал на собрании отделения союза промышленников и предпринимателей Курганской области.

В стране и регионе остро стоит вопрос привлечения молодежи в промышленность. Колосовников сообщил, что, по словам студентов, которые приходят на завод, большинство из них занимались с репетиторами, чтобы набрать хотя бы проходные 30 баллов по физике.

"Базового уровня школьного образования по физике очень сильно не хватает", - подчеркнул гендиректор.

Недавно ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко заявил, что в России огромная проблема — высококлассные отечественные инженеры постепенно уходят, а их места занимают "люди, получившие поверхностное школьное и вузовское образование, неспособные широкомасштабно мыслить, не читающие книг и не стремящиеся расти над собой в профессиональном плане".

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов считает, что никакие курсы не помогут в условиях разваленной системы образования.

Ранее стало известно, что половина старшеклассников работают с репетиторами для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, что свидетельствует об уровне школьной подготовки. По официальным данным, в среднем в трети российских школ не хватает учителей по многим предметам, в том числе по физике.