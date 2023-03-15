На конкурс на пост главы Миасса заявился первый кандидат

На выборах главы Миасса появился первый кандидат. Документы на участие в конкурсе на пост мэра подал гендиректор "Аргус групп М" Виктор Легенчук.

"На 9 часов утра 15 марта секретариатом принят пакет документов от Легенчука Виктора Владимировича из Челябинска, 1966 года рождения, работающего в настоящее время в должности генерального директора ООО "Аргус групп М", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов.

Документы от претендентов на должность будут принимать ежедневно, включая выходные дни, с 13 по 24 марта.

Напомним, 15 февраля глава Миасса Григорий Тонких подал в отставку. Он сообщил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы. 3 марта депутаты большинством голосов приняли отставку Тонких. Однако парламентарии не смогли избрать и.о. главы города. Кандидатуры Дмитрия Проскурина и Сергея Сесюнина не набрали необходимого числа голосов. 6 марта исполняющим обязанности главы Миасса избран председатель городского собрания депутатов Дмитрий Проскурин.