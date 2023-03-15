В Wildberries отрицают информацию о забастовках сотрудников пунктов выдачи заказов

В Wildberries заявили о том, что информация о закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и о забастовках не соответствует действительности. Компания подчеркнула, что пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме. Ранее сообщалось, что приостановили работу пункты в Санкт-Петербурге, Барнауле и Екатеринбурге.

"Ранее в офис пришли порядка 10-15 человек в сопровождении "желтых" Telegram-каналов, которые назвали себя "представителями партнерских пунктов выдачи", но отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов, которых мы пригласили в офис. Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества", - сообщили "Ъ" в Wildberries.

Напомним, сегодня фотографии закрытых во многих городах пунктов выдачи заказов (ПВЗ) появились в telegram-канале "Вайлдберриз. Правда сотрудников". Владельцы ПВЗ недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом: с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара – якобы их стоимость вычитают из зарплаты менеджеров. Представители ПВЗ говорят, что будут добиваться отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. Забастовку решили поддержать в депутатском корпусе КПРФ