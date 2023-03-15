Путин и его администрация подадут декларации о доходах до 1 апреля

Владимир Путин и его администрация подадут декларации о доходах до 1 апреля, как это и предусматривает закон. Но не факт, что они будут опубликованы, как это было раньше, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем", — сказал он, добавив, что в Кремле нет единой позиции по этому вопросу. "Главное — декларацию подать, а публикация — это вторично", — считает пресс-секретарь президента.

Недавно Госдума и Совет Федерации отменили правило, по которому декларации народных избранников и назначенных высокопоставленных чиновников публикуются в подробностях. Теперь это будут некие обезличенные документы "в обобщенном виде".

Военных, силовиков и чиновников, которые принимают, принимали или будут принимать участие в военных действиях, вообще освободили от декларирования доходов и расходов, напоминает РБК. Как связана публикация сведений о доходах и безопасность силовиков – неизвестно.