Херш: США могут вмешаться в конфликт на Украине в случае поражения Киева

Вашингтон рассматривает вариант прямого вмешательства в боевые действия на Украине в случае появления видимых перспектив поражения Киева. Это предположил американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Игра будет такая - "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир", - цитирует Херша ТАСС.

"Бросьте. Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю", - заявил он, отметив, что Россия еще даже не задействовала в СВО свои главные силы.

Херш обладает обширными связями в военных кругах и спецслужбах США. 8 февраля журналист опубликовал статью, в которой говорилось, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops. По данным Херша, решение подорвать трубопроводы инициировал лично президент США Джо Байден, поскольку видел в российском газе оружие, которым могла бы манипулировать Москва.