"Люди реагируют спокойно". Сотрудники Wildberries Югры присоединились к всероссийской забастовке

Сотрудники Wildberries Ханты-Мансийского автономного округа - Югры присоединились всероссийской забастовке из-за ужесточения правил торговли. Люди недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом.

Дело в том, что с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Их стоимость вычитают из зарплат менеджеров, на некоторых уже числятся долги в сотни тысяч рублей. Представители ПВЗ заявляют, что будут добиваться отмены новых штрафов, отката долгов по операции "брак", улучшения инструментов по оспариванию долгов и исполнения еще ряда других требований. Суть забастовки состоит в следующем: работники выходят на место работы, но не выдают заказы клиентам и не принимают возврат. Исключение сделано для курьеров - чтобы не подставлять коллег.

Если на двери маркетплейса наклеена табличка об участии в забастовке - товар вам не выдадут.

Корреспонденту Накануне.RU на условиях анонимности удалось пообщаться с одним из работников пункта выдачи заказов (ПВЗ) в Сургутском районе.

"Одному клиенту уже пришлось отказать. [в выдаче заказа - примеч. ред]. Девушка отреагировала довольно спокойно. И в местном чате, в котором было предупреждение, люди отреагировали спокойно, адекватно восприняли все это. Реакция последовала от нашего непосредственного руководства. Вообще, я нашего руководителя уважаю. Женщина она довольно хорошая, стажировала меня. Восемь дней работала без выходных и сейчас ей придется меня заменять. Полагаю, что после выхода руководителя на работу, выдача заказов возобновится в штатном режиме", - пояснил сотрудник ПВЗ.

На вопрос, грозят ли участникам забастовки какими-либо штрафными санкциями, работник ответил, что пока речь идет только об отстранении.

"Я до этого увольняться собиралась. По семейным обстоятельствам. Сейчас еще все перекликнулось с ситуацией подмен, штрафов. Невозможность оспорить эти подмены. Мы заполняли специальную форму, чтобы доказать нашу невиновность в подменах товаров, прикрепляли туда видеозаписи, скриншоты по движению товара, чтобы доказать свою невиновность, но отклика по этим ситуациям до сих пор нет. У меня в данном случае долг свыше пяти тысяч. Наверное, это не самый большой минус, как у других сотрудников WB, которые продолжают работать", - поделился сотрудник.

Отметим, что российская предпринимательница, основательница и генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук по данным Forbes, на август 2021 года была самой богатой женщиной России с состоянием в $13 млрд. В 2022 году состояние оценивалось в $2,1 млрд.