"Они не имеют права": Средний Урал присоединился к забастовке сотрудников Wildberries

Свердловская область присоединилась к массовой забастовке сотрудников известного маркетплейса Wildberries. Некоторые уральцы собираются подавать на компанию в суд.

Напомним, сегодня работники WB начали всероссийскую забастовку из-за ужесточения правил торговли. Интернет заполонили фотографии закрытых пунктов выдачи заказов. Люди недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом.

Дело в том, что с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Их стоимость вычитают из зарплат менеджеров, на некоторых уже числятся долги в сотни тысяч рублей. Представители ПВЗ заявляют, что будут добиваться отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований.

Акцию протеста поддерживают и в Свердловской области. Как рассказала Накануне.RU на условиях анонимности сотрудница одного из ПВЗ в Березовском (город-спутник Екатеринбурга), в самое ближайшее время она планирует составить исковое заявление в суд по нарушению трудового законодательства.

"У меня долг уже составляет 40 тысяч. Накидали за брак, в котором я ни при чем. Все началось с депремирования, потом брак (который даже не брак), в итоге 25% удержания. А сейчас, с учетом скандала – 40%. Они не имеют права, это грубое нарушение законодательства. А трудовая инспекция, прокуратура – молчат", - рассказала сотрудница пункта выдачи.

По ее словам, не все ее коллеги намерены участвовать в забастовке.

"Видимо, заняли выжидательную позицию. Не у всех хватает смелости на такие шаги", - добавила работник WB.

Напомним, что ситуацией с пунктами выдачи Wildberries уже заинтересовались в прокуратуре.