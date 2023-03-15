15 Марта 2023
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Фото: nakanune.ru

В Совфеде задумались о внешней политике Швейцарии

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас задумался о том, сохранит ли Швейцария свой нейтралитет в конфронтации России и Запада. По словам сенатора, принцип нейтралитета прочно ассоциируется со Швейцарией, последовательно придерживавшейся с начала прошлого века политики отказа от участия в военных конфликтах, политических блоках и принятия односторонних ограничительных мер в отношении иностранных юрисдикций.

Сегодня, размышляет Клишас в своем telegram-канале, нейтралитет составляет одну из конституционных основ швейцарского государства, однако события недавнего времени показали, что даже, казалось бы, достаточно прочная и проверенная временем модель поведения может быть поставлена под сомнение ради определенных политических интересов.

"10 июня 2022 г. Швейцария приняла решение присоединиться к очередному, шестому пакету санкций Европейского союза в отношении России, чем, вне всякого сомнения, существенно подорвала свой авторитет "безопасной гавани". При этом нельзя не отдать должное швейцарским властям, которые, заморозив около $8 млрд российских активов, все же однозначно заявили об отсутствии юридических оснований для их конфискации", - пишет Клишас.

Подобное опасное с точки зрения политического имиджа и последовательности поведения решение не заставило долго ждать международную реакцию. Первыми на откат швейцарского нейтралитета среагировали китайские инвесторы, отметил сенатор, которые вполне обоснованно стали беспокоиться о сохранности своих денег при переводе их в швейцарские банки

"К сожалению, градус использования западными государствами санкционных практик в качестве политического инструмента только возрастает, и втягивает в себя все новых раннее не участвовавших в антироссийской истерии акторов. Нам же остается только надеяться, что у руководства Швейцарии возобладает рациональный и прагматичный подход к выстраиванию собственной политики, основанной на обеспечении своих собственных национальных интересов и выстраивании взаимовыгодного сотрудничества", - написал Клишас.

Теги: Андрей Клишас, Швейцария, банки



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