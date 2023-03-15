США "предприняли шаги", чтобы упавший в Черное море дрон не попал в чужие руки

Американские военные предприняли меры, чтобы упавший в Черное море беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби телеканалу CNN. "США предприняли шаги для защиты своей собственности. Мы не хотим, чтобы кто-то кроме нас заполучил его [беспилотник]", - заявил Кирби.

Беспилотник упал в море в нейтральных водах накануне после того, как рядом появились российские Су-27. Вашингтон утверждает, что российские самолеты опасно маневрировали и в какой-то момент задели БПЛА, из-за чего он и упал. В Минобороны РФ заявили, что контакта с американским дроном не было, он упал в результате резкого маневрирования.