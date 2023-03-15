США "предприняли шаги", чтобы упавший в Черное море дрон не попал в чужие руки

15 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК За рубежом
Фото: danwhitewebsite.com

США "предприняли шаги", чтобы упавший в Черное море дрон не попал в чужие руки

Американские военные предприняли меры, чтобы упавший в Черное море беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби телеканалу CNN. "США предприняли шаги для защиты своей собственности. Мы не хотим, чтобы кто-то кроме нас заполучил его [беспилотник]", - заявил Кирби.

Беспилотник упал в море в нейтральных водах накануне после того, как рядом появились российские Су-27. Вашингтон утверждает, что российские самолеты опасно маневрировали и в какой-то момент задели БПЛА, из-за чего он и упал. В Минобороны РФ заявили, что контакта с американским дроном не было, он упал в результате резкого маневрирования.

Теги: беспилотник, черное море, джон кирби



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.03.2023 21:55 Мск Российского посла в США Антонова вызвали в Госдепартамент из-за инцидента над Черным морем
Ранее 14.03.2023 21:43 Мск Российские истребители не вступали в контакт с американским дроном – Минобороны РФ
Ранее 14.03.2023 20:41 Мск Госдепартамент США запросит контакт с Москвой по поводу инцидента над Черным морем
Ранее 14.03.2023 20:21 Мск Российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником над Черным морем – командование ВС США


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети