Мерзлякова: На Средний Урал вернули почти всех мобилизованных многодетных отцов

Под демобилизацию попали почти все многодетные отцы Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, чьи слова цитирует ТАСС.

"Сегодня у нас практически все отцы трех и четырех детей возвращены, на фронте, может быть, человека три-четыре осталось. Возвращены те, кто демобилизованы", - отметила омбудсмен.

Демобилизацией занимаются областные военкоматы. Точное число вернувшихся не уточняется. Мерзлякова также добавила, что комиссия по мобилизации продолжает работу.

Напомним, что льготу в виде отсрочки от мобилизации имеют отцы с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет. Всего на Среднем Урале проживает более 64,7 тыс. многодетных семей.