Над Белгородом сбиты три ракеты, есть повреждения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито три ракеты.

"Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава района Владимир Перцев также выехал на место, уточнил Гладков.