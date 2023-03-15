15 Марта 2023
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Общество Центральный ФО В России Воронежская область
Фото: Накануне.RU

Воронежские власти объяснили возобновление выдачи повесток

Повестки, которые начали выдавать гражданам в Воронежской области, нужны для уточнения данных воинского учета. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах", - говорится в сообщении.

Повестки будут вручать в основном по месту жительства и работы граждан.

Ранее в СМИ появилась информация о раздаче повесток в Воронежской области. Так, их получали сотрудники Воронежской кондитерской фабрики. На фоне этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации.

Теги: воронежская область, повестки, военкоматы



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