Сотрудники Wildberries начали всероссийскую забастовку из-за ужесточения правил торговли

Фотографии закрытых во многих городах пунктов выдачи заказов (ПВЗ) опубликованы в telegram-канале "Вайлдберриз. Правда сотрудников".

Владельцы ПВЗ недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом: с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара – якобы их стоимость вычитают из зарплаты менеджеров, на некоторых уже числятся долги, предположительно, в сотни тысяч рублей. Представители ПВЗ говорят, что будут добиваться отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. Также владельцы ПВЗ просят убрать привязку рейтинга пункта к рейтингу региона, ввести гибкий график приемки товаров в зависимости от их объема, снабдить камерами транспорт и т.д.

Забастовку решили поддержать в депутатском корпусе КПРФ. Депутат Госдумы Сергей Обухов отмечает, что в ситуацию уже призывали вмешаться Роспотребнадзор, который фактически встал на сторону сотрудников.

"Недавно получил очередной ответ от Роспотребнадзора по поводу конкретных жалоб на платный возврат товаров за счет покупателей. После запроса Wildberries добровольно вернул деньги жалобщикам и отменил такой порядок. Кстати, в ответе Роспотребнадзора есть замечательное определение: "Сотрудник пункта выдачи Wildberries не уполномочен признать товар некачественным и ошибочно доставленным, так как данный вопрос решается только продавцом". Почему напоминаю о нем? А новый конфликт как раз связан с нарушением этих норм", - написал Обухов.

По его словам, в этот раз от "хищной политики торговой платформы" пострадали владельцы пунктов выдачи заказов, для которых ужесточили условия договора-оферты. Теперь, согласно изменившимся условиям, они должны выплачивать 20% компенсации за бракованный и некачественный товар, а в случае возврата товара из-за ошибки владельцы ПВЗ обязаны возместить все 100% стоимости товара.

"Когда в соцсетях поднялась волна недовольства, маркетплейс решил, что лучшим способом ее подавить будет принятие новых репрессивных мер против работников отрасли. Условия для сотрудников и партнеров Wildberries и до этого становились все хуже и хуже, но теперь их довели до абсурда – фактически, из-за новой политики ПВЗ будут работать в минус и в конечном счете закроются. Вероятнее всего, это целенаправленная и продуманная стратегия компании по сокращению пунктов выдачи. При этом менеджмент Wildberries даже не думает о том, сколько простых работников пострадают от таких действий и лишатся работы. В итоге компания сделала все возможное, чтобы спровоцировать полномасштабную протестную акцию", – полагает Сергей Обухов.

Он подчеркнул, что КПРФ, депутатский корпус компартии – на стороне протестующих.

Обновлено в 08.50 мск: в Wildberries заявили о том, что информация о закрытии пунктов выдачи заказов и о забастовках не соответствует действительности, а пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме.