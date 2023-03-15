В Екатеринбурге произошел пожар в метро

Сегодня утром жители Уралмаша не смогли воспользоваться метрополитеном. Причиной стал пожар, возникший из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

О пожаре спасателям сообщили в 06.59. В ходе разведки, проведенной звеньями газодымозащитной службы, в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Как оказалось, произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади 1 погонный метр. Из метро сразу были эвакуированы 385 человек, 58 из которых дети. Информации о пострадавших не поступало.

На место происшествия прибыло 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава. Возгорание удалось локализовать и ликвидировать примерно через полчаса. Звеньями газодымозащитной службы проводится проверка помещений станции.