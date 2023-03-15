15 Марта 2023
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Политика В России
Фото: sledcom.ru

Госдума готовит проект о наказании участников торговли персональными данными

Госдума готовит проект закона об уголовной ответственности для всех участников торговли персональными данными на черном рынке.

Как сообщил замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин, одной из причин утечки персональных данных становится торговля ими на черном рынке, где есть посредники, организаторы и покупатели данных.

Как отметил парламентарий, в настоящее время статья 272 Уголовного кодекса РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") применяется в отношении организаторов утечки персональных данных, "но также есть посредники, перепродавцы, покупатели". Горелкин подчеркнул, что выступает за уголовную ответственность для участников черного рынка по торговле персональными данными.

Также он заявил, что готовится законопроект об уголовной ответственности для руководителей компаний и государственных ведомств, допустивших утечки данных, сообщает ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что работу над проектом закона об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных нужно форсировать.

Теги: Госдума, персональные данные, уголовное наказание



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