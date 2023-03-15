15 Марта 2023
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Общество В России
Фото: viparsenal.ru

В Госдуме призвали вооружать продавцов магазинов шокерами

В России продавцов ритейла могут разрешить вооружать электрошокерами и аэрозольными распылителями.

Об этом вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева. Это связано с участившимися нападениями на них.

По словам депутата, так, одним из наиболее громких подобных случаев стало недавнее "зверское" нападение на продавца в магазине алкогольных напитков в Уфе, после чего 19-летняя девушка скончалась от ножевого ранения. "Полагаю целесообразным системно рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности продавцов, обязав владельцев продуктовых точек по запросу продавца предоставлять ему средства защиты, не требующие получения каких-либо специальных разрешений (электрошоковые, аэрозольные устройства и т.п.)", - следует из письма.

Чернышов указал, что российские законы гарантируют право на необходимую оборону каждому гражданину, а пленум Верховного суда России ранее усилил право на самооборону, уточнив, что россияне могут обороняться при незаконных попытках войти в их жилье, даже если это не сопровождается насилием или угрозой его применения.

Теги: шокер, продавцы, Госдума, преступность



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