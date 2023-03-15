15 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании Fresh Auto

Параллельный импорт авто может стать серым

Параллельный импорт автомобилей в России может уйти в серую зону.

Половину транспортных средств, поставленных в страну из-за рубежа в 2022 году, ввезли физические лица. Речь идет о 221 тыс. машин, сообщил Минпромторг.

Как сообщает ассоциация "Российские автомобильные дилеры", эти машины поступают в продажу и в дилерские сети, так как это дешевле и быстрее, чем проверять их через юрлицо, а иногда это и вовсе единственный вариант.

Часть экспертов опасается, что такой импорт в итоге станет теневым, а владельцы могут пострадать из-за отсутствия гарантии на машины или последующего отзыва разрешительных документов при проверках.

По данным агентства "Автостат", среди ввезенных 440 тыс. машин на новые приходится только 200 тыс. При этом на долю поставок через граждан — около 30%, сообщают "Известия".

Ранее Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu, Hino.

Теги: импорт, автомобили, авторынок



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