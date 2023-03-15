В России готовят новые ограничения для таксистов

Министерство транспорта России планирует ограничить возможность смены агрегатора водителями такси при превышении лимита рабочего времени.

Это не позволит таксистам, отработавшим 12 часов, получать новые заказы, переключившись на другую компанию. В ведомстве не раскрывают подробностей механизма контроля за водителями, которые после превышения установленного лимита времени меняют агрегатора и продолжают получать возить пассажиров.

Агрегаторы сообщают, что существующие системы не готовы к обмену данным между службами заказа такси. По словам экспертов, таксисты найдут способы обойти возможные запреты и ограничения.

Как сообщил заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков, создать единую систему, в которой будет видно время, в течение которого тот или иной водитель такси находится на линии, не составит особого труда. По его мнению, этот механизм будет работоспособным, если все агрегаторы такси получат доступ к единой системе, в которой будет отображаться рабочее время каждого таксиста, сообщают "Известия".

Минтранс выступил с инициативой, согласно которой водители такси перестанут получать новые заказы от агрегаторов, после того как отработают 12 часов.