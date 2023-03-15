Законопроект о запрете усыновления в недружественные страны Госдума отправила на досогласование

Совет Госдумы России отложил рассмотрение проекта закона о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из РФ гражданам недружественных стран.

Соавтор инициативы Яна Лантратова ("Справедливая Россия") сообщила, что документ проходит "дополнительное согласование". В заключении правового управления Думы на законопроект говорится, что авторы инициативы фактически предлагают повторно запретить усыновление российских детей американцам тогда как соответствующий запрет действует с 1 января 2013 года. Тем временем, США с 14 мая 2021 года входят в утвержденный кабмином РФ перечень недружественных стран.

Правовое управление Госдумы указало, что в поправках в СК отсутствуют переходные положения, что "создает правовую неопределенность в отношении рассмотрения ранее принятых заявлений от граждан иностранных государств, входящих в вышеназванный перечень".

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 3 марта поддержал законопроект о запрете усыновления российских детей-сирот гражданами недружественных стран. В заключении главы комитета Нины Останиной (КПРФ) отмечалось, что, "отправляя российских детей-сирот на воспитание в зарубежные страны, которые совершают недружественные действия в отношении России, мы тем самым передаем их в руки врага, и это является прямым ударом по будущему нации". По мнению депутата, решение о запрете усыновления российских детей гражданами США "было верным", сообщают "Ведомости".