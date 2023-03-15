15 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В России могут установить систему оценки KPI депутатов, мэров и губернаторов через "Госуслуги"

Россиянам могут дать возможность ежегодно оценивать депутатов всех уровней, глав городов и регионов, для которых существует правительственная система KPI, с помощью портала "Госуслуги".

Соответствующий проект закона 15 марта планирует внести в Госдуму фракция "Новые люди". Парламентарии предлагают внести поправки в закон о статусе сенатора и депутата Думы, в закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах и в закон о местном самоуправлении. В пояснительной записке к документу говорится, что из-за отсутствия механизма обратной связи падает влияние россиян на процесс принятия государственных и муниципальных решений, а также увеличивается социально-экономическая напряженность.

Как считает партия, принятие законопроекта "позволит повысить эффективность управления на всех уровнях власти благодаря введению механизма ежегодного получения обратной связи от граждан".

Как сообщил руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, людям оставляют все меньше возможностей показывать свое отношение к власти. "Одной из таких возможностей были прямые выборы мэра. Недавно их отменили даже в Новосибирске", - сообщил депутат. Он отметил, что без обратной связи система не может работать адекватно, так как "многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель – народ".

"Выборы проходят раз в несколько лет, а интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе", - отметил Нечаев.

Как считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, для партии, пытающейся работать с городским избирателем, который активно пользуется цифровыми сервисами и задается вопросами об эффективности чиновников, это разумное предложение, однанко уже сегодня во многих крупных городах можно оценивать работу региональных властей через различные сервисы с системой обратной связи, сообщают "Ведомости".

Теги: депутаты, мэры, губернаторы, чиновники, законопроекты



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