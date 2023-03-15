15 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

В криминальный рейтинг мира от Numbeo попали пять городов России

Названы самые криминальные города мира.

Рейтинг составляет сербская глобальная база данных Numbeo. Сервис проанализировал опросы пользователей и создал карту мира, исходя из уровня криминала.

Среди российских городов самым преступным в ежегодном "Индексе преступности по городам" назван Новосибирск, занявший 182 место. Далее идут Екатеринбург (197), Санкт-Петербург (254), Москва (282) и Нижний Новгород (347). Однако по градации сервиса даже самые "криминальные" Новосибирск и Екатеринбург имеют индексы 47,7 и 46,4 соответственно, а это средний уровень преступности. Что же касается Северной столицы, Первопрестольной и Нижнего — эти города с низким уровнем преступности, их коэффициент ниже 40 баллов.

Всего в исследовании упомянуты 416 городов с пяти частей света, которым присвоены от 11 до 83 баллов в зависимости от степени криминальной опасности.

Самый безопасный город на планете по версии сервиса — Абу-Даби (ОАЭ). За ним идут Доха (Катар), Тайбей (Китай) — все представители Азии. В Африке самым защищенным из охваченных исследованием городом стала столица Марокко Рабат. Спокойно чувствуют себя и жители австралийской Канберры и канадского Квебека. А испанский Сан-Себастьян имеет самый низкий индекс преступности в Европе.

Антирекорд в общем зачете за Каракасом (83,6 балла). Также в опасной десятке Претория, Дурбан и Йоханессбург (ЮАР), Рио-де-Жанейро, Форталеза и Натал (Бразилия), Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея), Сан-Педро-Сула (Гондурас) и Кабул (Афганистан), сообщают "Известия",

Теги: криминал, преступность



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