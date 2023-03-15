"ЕР" за счет перезапуска сети первичных отделений хочет привлечь 10 млн новых сторонников

Партия "Единая Россия" приступила к новому этапу обновления своей базы к выборам президента РФ в 2024 году.

В рамках проекта "Единый мобилизационный стандарт" планируется перезагрузить первичные отделения. Партия преследует цель приобрести новых сторонников на местах. Там поменяются секретари, а каждой первичке будет поставлена задача: она должна привести 250 человек в базу потенциальных сторонников партии, которые голосуют на избирательном участке, закрепленном за первичкой. Как ожидается, это даст 10 млн сторонников, учитывая 40 тыс. первичек в городах.

Отмечается, что в 2022 году уже перезагрузили 8 тыс. первичных отделений, осталось чуть более 30 тыс. Кроме того, в регионах, где в 2023 году состоятся выборы, "Единая Россия" планирует проводить "кадровые конкурсы" для отбора секретарей первичных отделений, сообщают "Ведомости".

Партия поставила задачу обновления мобилизационной базы к президентским выборам 2024 году. Эта работа продолжается с 2021 года: партийцы почистили базу сторонников – в какой-то момент в ней из 25 млн осталось лишь 9 млн, после чего они начали вновь ее заполнять.

Напомним, "Единая Россия" прогнозирует непростые избирательные кампании в восьми регионах