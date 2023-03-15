Минцифры: оформить Fan ID дистанционно можно с 15 марта

Сервис дистанционного оформления карты болельщика (Fan ID) заработает 15 марта.

Как сообщает Минцифры, речь идет о пилотном режиме. Fan ID можно будет оформить с помощью десятилетнего загранпаспорта или с помощью биометрии из Единой биометрической системы. Также нужно иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", смартфон с NFC-модулем, приложение "Госуслуги Карта болельщика", приложение "Госуслуги Биометрия" для подтверждения по биометрии.

С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал госуслуг с компьютера, для чего потребуется камера и микрофон.

При этом оформление также будет доступно и в прежнем режиме – с помощью заявления на "Госуслугах" и посещения МФЦ.

По данным ведомства, карту оформили 550 тыс. человек.

Напомним, введение обязательного "паспорта болельщика" для прохода на матчи с этого сезона сказалось на посещаемости "Екатеринбург-Арены". После игры с "Краснодаром" (по официальным данным, на трибунах было 2 тысячи 997 зрителей) уральский клуб даже выпускал обращение к своим поклонникам и призывал их прийти на стадион, чтобы поддержать команду.