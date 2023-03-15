Российский союз промышленников и предпринимателей раскритиковал законопроект о запрете латиницы в рекламе

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против проекта закона, который предполагается запретить использование латинского алфавита в рекламных объявлениях.

Об этом говорится в письме президента РСПП Александра Шохина в адрес председателя комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину. Отмечается, что принятие законопроекта приведет к существенным расходам для предпринимателей и осложнит легальный оборот товаров западных брендов, считают в организации.

Депутат заявил, что пока не получил письмо, но готов изучить аргументы организации.

1 марта отрицательный отзыв на этот законопроект в комитет Госдумы по экономической политике направил кабмин России.

Юристы и участники рынка разделяют точку зрения РСПП о том, что предлагаемые нормы являются избыточными, сообщают "Ведомости".

Законопроект внесли в Госдуму сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Они отмечают, что в российской рекламной среде преобладают иноязычные элементы. Даже русские слова частично или полностью зачастую пишутся латиницей, что искажает графический и фонетический облик русского слова, подменяет "стержень" культурного кода россиян.