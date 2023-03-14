15 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
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Российского посла в США Антонова вызвали в Госдепартамент из-за инцидента над Черным морем

В Госдепартамент США вызвали российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова. В ведомстве также заявили, что американский посол в Москве Линн Трейси передала в МИД РФ соответствующее послание, касающееся инцидента с российскими Су-27 и американским дроном MQ-9.

Версии американской и российской стороны по поводу инцидента расходятся. В ВС США заявили, что российские самолеты произвели некий маневр, задев БПЛА. В Минобороны России сообщили, что дрон упал сам – в результате резкого маневрирования.

Теги: госдепартамент, анатолий антонов, посол



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