Российского посла в США Антонова вызвали в Госдепартамент из-за инцидента над Черным морем

В Госдепартамент США вызвали российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова. В ведомстве также заявили, что американский посол в Москве Линн Трейси передала в МИД РФ соответствующее послание, касающееся инцидента с российскими Су-27 и американским дроном MQ-9.

Версии американской и российской стороны по поводу инцидента расходятся. В ВС США заявили, что российские самолеты произвели некий маневр, задев БПЛА. В Минобороны России сообщили, что дрон упал сам – в результате резкого маневрирования.