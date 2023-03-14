Российские истребители не вступали в контакт с американским дроном – Минобороны РФ

В Минобороны России пояснили ситуацию с крушением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. Ранее американская сторона заявила о столкновении российского Су-27 с БПЛА.

По данным российского оборонного ведомства, полет американского беспилотника был зафиксирован в районе Крыма утром 14 марта.

"Полет беспилотника США над Крымом осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После обнаружения беспилотника в воздух были подняты российские истребители из состава дежурных по ПВО сил", - говорится в сообщении ведомства.

"В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - добавили в Минобороны России.